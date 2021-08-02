У Верховній Раді України зареєстрували законодавчу ініціативу, якою пропонують надати право свідкам порушень правил дорожнього руху надсилати докази у поліцію та отримувати за це гроші.

Законопроект №5798 надали на розгляд Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Якщо ініціативу ухвалять, тоді свідки порушень ПДР зможуть зняти їх на свій телефон та надіслати у поліцію, повідомивши про недобросовісність водіїв.

Для цього громадяни мають використовувати спеціальний мобільний застосунок, який ідентифікуватиме користувача через Дію – це є обов’язковою вимогою для отримання грошової винагороди за надане фото чи відео.

Спеціальний додаток дасть можливість визначити час, дату та місцеперебування, в якому сталося порушення ПДР. Програма надсилатиме відеозапис у зашифрованому форматі.

Якщо недобросовісного водія притягнуть до відповідальності та накладуть на нього штраф, тоді людина, яка повідомила про порушення та надіслала фото чи відео, зможе отримати нагороду в розмірі 10% від накладених санкцій.

Для уникнення можливих фальсифікацій з метою отримання грошей автори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни у Кримінальний кодекс України.

Серед них – криміналізація підроблення доказів (фото та відео), відповідальність за незаконний тиск на свідків у справах про адміністративне правопорушення загалом.

Людям, які повідомили про порушення, пропонують надавати право на отримання безкоштовної правової допомоги. Держава оплачуватиме всі витрати, пов’язані з проведенням експертизи щодо достовірності доказів.

Вартість експертизи фото та дослідження звуку чи відеозапису: простої складності – 1407 грн, середньої – 4 688 грн, складної – 9 870 грн.

Люди, яка вважатиме матеріали справи сфабрикованими, може оскаржити та заявити про необхідність відповідної експертизи, не оплачуючи її. Проте держава все одно стягне гроші на її проведення (з людини, яка надала фальшиві докази, або оскаржувача, якщо матеріали виявляться цілісними).