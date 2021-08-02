Розстріли на Майдані: суд дозволив заочно розслідувати справу Януковича

У понеділок, 2 серпня, Печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо четвертого президента України Віктора Януковича у справі за фактами організації низки тяжких насильницьких злочинів на Майдані у лютому 2014 році.

Таке заочне розслідування стосується справи про вбивства протестувальників в центрі міста– на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях, які сталися сім років тому.

Рішення суду надає право стороні обвинувачення провести досудове розслідування за відсутності Януковича, який нині переховується на території РФ.

У межах кримінального впровадження розслідують обставини дій Віктора Януковича, який 18-20 лютого 2014-го, використовуючи президентські повноваження, дозволив працівникам правоохоронних органів без відповідних підстав застосовувати спеціальні засоби, військову техніку, вогнепальну зброю для силової протидії та розгону демонстрантів.

Таким чином він бажав припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі.

За інформацією правоохоронців, він діяв разом з екс-керівником СБУ Олександром Якименком та колишнім міністром внутрішніх справ Леонідом Кожарою.

Унаслідок таких протиправних дій з 18 до 20 лютого 2014 року загинуло 62 людини.

Також 3 червня суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування у справі за фактом захоплення державної влади Януковичем.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 КК України розслідують обставини дій Януковича у вересні-жовтні 2010 року, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента.