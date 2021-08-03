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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

МЗС робить усе можливе, щоб допомогти чоловікові Тимановської – Кулеба

кулеба дмитро

Міністерство закордонних справ України робить усе можливе для надання допомоги чоловікові білоруської спортсменки Христини Тимановської, яку переслідує білоруська влада. Її чоловік зараз в Україні. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter. 

– Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні, та зробимо все, щоб він відчував себе в безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування, – написав він. 

Нагадаємо, у Києві знайшли повішеним білоруського активіста Віталія Шишова. Тіло білоруса знайшов у парку один з його друзів. У активіста був зламаний ніс.

На думку товариша Шишова, у смерті білоруса могли бути винні співробітники КДБ Білорусі.

Ситуація навколо Тимановської

На Олімпіаді в Токіо вона розкритикувала білоруський Національний олімпійський комітет через некомпетентність, оскільки спортсменку без її відома внесли в заявку на естафету 4х400 метрів.

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Дівчині погрожували, мовляв, її слова можуть призвести до того, що вона потрапить в історію як винуватиця звільнень спортсменів і тренерів зі збірної Білорусі.

Після критики спортсменку намагалися насильно повернути з Токіо до Мінська. В аеропорту Тимановська звернулася за допомогою до поліції і її взяли під охорону. Чоловік Тимановської разом з дитиною поїхали до Києва.

Потім Польща видала спортсменці гуманітарну візу, а Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування у справі легкоатлетки. Того ж дня японські ЗМІ повідомили, що білоруська спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. 

Фото: УНІАН

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