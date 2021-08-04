Кількість учасників у дипломатичній ініціативі Кримська платформа уже досягла 31-го. 4 серпня Україна отримала підтвердження участі від ще одного важливого партнера.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, однак хто саме доєднався до ініціативи – не зазначив.

– Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму.

Щойно отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021

Кримська платформа – це міжнародний переговорний майданчик, ініційований Україною. Його мета – координувати зусилля для захисту прав людей в окупованому півострові Крим та для його деокупації.

Наразі до ініціативи доєдналися США, Велика Британія, Польща, Туреччина, Франція, Словаччина, Нідерланди, Литва, Естонія, Канада, Молдова, Європейський Союз, Рада Європи та інші.

Цього року напередодні Дня Незалежності України відбудеться перший саміт Кримської платформи. Його організують 23 серпня на території КВЦ Парковий.

На саміті планують ухвалити декларацію, до якої згодом зможуть долучитися держави, представники яких не мали змоги долучитися. Детальніше про ініціативу Кримська платформа читайте у матеріалі.