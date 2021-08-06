Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна є однією з небагатьох тем, яка об’єднує Республіканську та Демократичну партії в Конгресі США.

Про це Кулеба сказав журналістам, коментуючи журналістам результати переговорів у Вашингтоні.

– Ми пишаємося тим, що Україна є темою, яка об’єднує обидві партії – і демократів і республіканців. І, до речі, всі наші співрозмовники зазначали, що 99% питань зараз роз’єднують партії, а питання України об’єднує, – зазначив він.

Міністр додав, що майбутня зустріч президентів України і США визначить динаміку відносин країн на наступні роки.

Він зазначив, що Джо Байден – це перший президент в історії США, який знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна і якому не треба читати лекції про українців.

Також Кулеба підкреслив, що глава держави Володимир Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили до Білого дому. Він вважає, що “це саме по собі є сигналом”.