Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Лукашенко розповів, як буде діяти, якщо Україна захоче повернути Донбас силою

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не підтримає силовий сценарій повернення окупованих територій Донбасу. Водночас він сумнівається у реалістичності такого розвитку подій. 

Про це Лукашенко заявив 9 серпня під час великої прес-конференції. 

За його словами, якщо Україна нібито повертатиме силою окуповані території за підтримки третіх країн, то він не буде на боці Києва. 

– Другий варіант – якщо ви знову зіткнетеся з Росією, я буду між вами. Як завжди. Але я думаю, що не дійде ні до першого, ні до другого варіанту. Тому що в Україні багато розумних людей, які прекрасно розуміють, якими будуть наслідки. У жодному разі цього не варто робити, – заявив невизнаний президент Білорусі.

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко доручив повністю закрити кордон з Україною. Він також звинуватив Україну в тому, що нібито з її території надходить багато зброї.

Таким чином Лукашенко начебто хоче посилити роботу щодо охорони державного кордону та запобігти фактам його порушення.

Читайте
Лукашенко заявив про нібито початок терористичної атаки на Білорусь

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка