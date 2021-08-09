Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не підтримає силовий сценарій повернення окупованих територій Донбасу. Водночас він сумнівається у реалістичності такого розвитку подій.

Про це Лукашенко заявив 9 серпня під час великої прес-конференції.

За його словами, якщо Україна нібито повертатиме силою окуповані території за підтримки третіх країн, то він не буде на боці Києва.

– Другий варіант – якщо ви знову зіткнетеся з Росією, я буду між вами. Як завжди. Але я думаю, що не дійде ні до першого, ні до другого варіанту. Тому що в Україні багато розумних людей, які прекрасно розуміють, якими будуть наслідки. У жодному разі цього не варто робити, – заявив невизнаний президент Білорусі.

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко доручив повністю закрити кордон з Україною. Він також звинуватив Україну в тому, що нібито з її території надходить багато зброї.

Таким чином Лукашенко начебто хоче посилити роботу щодо охорони державного кордону та запобігти фактам його порушення.