Україну треба визнати частиною Заходу, тоді процес вступу в НАТО прискориться. Це буде свідчити про те, що Україна не є повсталою провінцією “русского мира”.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що коли мова йде про членство України в НАТО або Євросоюз, то вага політичної складової набагато більше, ніж технічної роботи.

– Захід повинен визнати, що Україна є частиною Заходу, що вона не є повсталою провінцією “русского мира”, буферною зоною, серединним простором між Заходом і Росією. Коли це рішення буде остаточно ухвалено, оскільки зараз воно ще не одноголосно ухвалено, ось тоді процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно прискориться, – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив непохитну прихильність американської країни суверенітету і територіальній цілісності України під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Серед іншого, політики обговорили можливості для поглиблення співпраці двох країн і протистояння російської агресії.