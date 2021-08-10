25 серпня відбудеться аукціон на закупівлю для Верховної Ради 960 погонних метрів килимових доріжок. Витратити на це в парламенті планують 985,39 тис. грн.

Управління справами апарату ВР під час розміщення інформації про закупівлю в електронній системі ProZorro вказало, що килими мають бути синтетичні, блакитного кольору, із висотою ворсу 14 мм.

Згідно з договором, Рада планує закупити:

340 доріжок, шириною 1,4 м,

по 130, шириною 1,2 м та 1 м,

260, шириною 0,8 м,

100, шириною 0,7 м.

Кінцевим терміном постачання товару є 30 листопада 2021 року.

Тим часом Конституційний cуд України вже визначив переможця тендеру на закупівлю 200 протигазів. На це витратять 170 тис. грн.

Індивідуальне обмундирування постачатиме фізична особа-підприємець Марина Сушина. На етапі розміщення інформації про тендер Конституційний Суд мав намір витратити на ці потреби 186 тис. грн.

6 серпня Верховна Рада України здійснила закупівлю автомобілів Toyota Camry Comfort, загальною вартістю майже 17,9 млн грн.

Усі машини будуть чорного кольору, 2021 року випуску.

Кожне авто має бути обладнане акустичним лобовим склом із тонованою смугою, обігрівом заднього скла з автотаймером, підігрівом сидінь, клімат- та круїз-контролем.

Джерело: ProZorro