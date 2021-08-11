Заява міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, який висловився за розміщення військових підрозділів США в Україні, це просто розмірковування над посиленням безпеки у нашій державі.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров під час брифінгу 11 серпня.

За словами Никифорова, заяву міністра слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант зміцнення безпеки в Україні.

– Я думаю, що цю заяву слід трактувати як гіпотетичну можливість або варіант щодо зміцнення безпеки, – зауважив він.

Як додав прес-секретар, це не означає, що Україна серйозно розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців і встановлення військових баз.

– Питання розміщення в Україні американських підрозділів залежить не лише від слів, а й від готовності в українському суспільстві, і від бажання самого НАТО, від готовності прийняти той факт, що будь-які кроки в цьому напрямку сильно роздратують нашого північного сусіда, – додав Никифоров.

Водночас він назвав заяву Резнікова просто розмірковуванням щодо того, як посилити безпеку в Україні та у регіоні.

– Щодо намірів президента – я коментувати не можу. Якщо таке питання підніметься під час переговорів із президентом США, то ми повідомимо постфактум, – зауважив прес-секретар.

Напередодні Олексій Резніков висловився про розміщення американських підрозділів в Україні у відповідь на мілітаризацію Чорного моря РФ та підготовку до розміщення на окупованій території Криму ядерної зброї.

Про це Резніков розповів під час зустрічі із керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом в Америці.

Згадав міністр і про російський газопровід Північний потік-2. На його думку, під тиском від його впливу опиняться, окрім України, ще три балтійські країни.

Тож він додав, що потрібно посилити санкції проти компанії ПП-2 для того, щоб не допустити його запуску.