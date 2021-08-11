Укрзалізниця стане пріоритетом для Кубракова в Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков переконав наглядову раду рекомендувати уряду призначити на посаду в.о. голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина, оскільки має намір підвищити ефективність компанії.

Про це пише видання РБК-Україна.

Видання нагадує, що виведення Укрзалізниці з передбанкрутного стану і перетворення компанії в фінансово успішне і ефективне підприємство – одне з основних завдань, яке поставив перед міністром інфраструктури Олександром Кубраковим президент Володимир Зеленський.

Як повідомляють джерела РБК-Україна в Мінінфраструктури, неформально саме УЗ, а не Укравтодор чи інші інфраструктурні галузі, стала пріорітетним напрямком роботи міністра з першого дня призначення.

– Катастрофічне фінансове і матеріально-технічне становище компанії ні для кого не було секретом. Однак, саме за Кубракова не тільки запросили реальні цифри стану підприємства, а й продемонстрували готовність швидко виправляти ситуацію, – пишуть журналісти.

Водночас міністр не став розводити потьомкінські села з дорогим аудитом, а зібрав представників ключових напрямків і поставив завдання знайти ефективні шляхи вирішення проблем у цих напрямах.

Фактично, це і стало основою плану очікувань, який Кубраков озвучив у Facebook, а до цього обговорював з головою наглядової ради Шевки Аджунером.

Зокрема, при Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб Укрзалізниці, основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу Кубраков контролюватиме особисто.

Учасники ринку відзначають, що рішення створити штаб, а не призначати Кубракова безпосередньо главою УЗ – найкращий з можливих варіантів залучення міністерства в контроль над ситуацією в компанії.

Адже так не порушуються принципи корпоративного управління, і не створюються передумови для конфлікту інтересів, йдеться в статті.

– Вважаю, що головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити в найкоротші терміни, є: підвищення тарифів на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток Укрзалізниці неможливий; налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – Енергоатому; залучення на український ринок міжнародних інвесторів; закупівля нових поїздів і локомотивів, – написав міністр.

Міністр додав, що впровадження цих рішень у найкоротші терміни – це те, чого вони очікують від нового голови Укрзалізниці.

Ці та ряд інших завдань в найближчі місяці має почати вирішувати Олександр Камишин – новий в.о. голови правління УЗ в статусі антикризового менеджера, який до цього був радником Кубракова.

– Кандидатуру Камишина вже підтримала наглядова рада компанії. Співрозмовники в Мінінфраструктури зазначають, що цьому передувала тривала переговорна робота Кубракова з наглядовою радою, оскільки Камишин є саме креатурою міністра, – йдеться в матеріалі.

Крім того, протягом останніх 10 років Камишин був видавцем журналу Latifundist. З січня 2020 року обіймає посаду керівного партнера інвесткомпанії Fortior Capital, яка консультує найбільші аграрні й інфрастуруктурні компанії України.

За словами одного впливового учасника ринку, на якого посилаються автори, сьогодні для керівника УЗ важливо не стільки розбиратися в стрілках і локомотивах, скільки вибудовувати правильні й ефективні фінансові моделі управління.

Водночас, за його словами, амбіція міністра щодо УЗ – продемонструвати, що з корумпованого монстра, на якого вже давно махнули рукою, можна зробити привабливу для інвесторів компанію.

– Це вдалося зробити з Укравтодором, але тут масштаби значно більші. Саме тому, коли УЗ покаже перші реальні успіхи – це буде індикатором, що ситуацію вдалося зрушити з мертвої точки. Насамперед завдяки зусиллям міністра, – резюмує він.

СБУ викрила корупційну оборудку в Укрзалізниці

СБУ встановила місцеперебування та затримала екс-керівника підрозділу АТ Укрзалізниця, який підозрюється у привласненні 1 млн грн.

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