Зеленський призначив послів України в трьох європейських країнах

Глава держави Володимир Зеленський призначив трьох нових послів України в трьох європейських країнах. Один посол змінить роботу у Швейцарії на Ліхтенштейн.

Про це свідчать укази на сайті Офісу президента.

Так, послом України у Ліхтенштейні президент призначив Артема Рибченка.

– Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Швейцарській Конфедерації Рибченко Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом, – йдеться в указі.

Також Зеленський призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом України в Сан-Марино за сумісництвом.

Крім того, посол України в Іспанії Сергій Погорельцев призначений послом в Андоррі.

Зазначимо, Сан-Марино, Ліхтенштейн і Андорра посідають третє, четверте і шосте місця серед найменших за площею країн Європи.

Нагадаємо, раніше президент закликав відкривати посольства України в різних регіонах світу і призначити нових амбітних керівників.

За його словами, завдання кожного дипломата – посилювати економічну складову України за кордоном і налагоджувати військово-технічне співробітництво.