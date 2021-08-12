У МКС направили повідомлення про злочини проти культурної спадщини у Криму

В офіс прокурора Міжнародного кримінального суду направили повідомлення про злочини проти об’єктів культурної спадщини у Криму.

У документі йдеться про широкомасштабні руйнування та привласнення культурних об’єктів нашої держави. Серед них – місто Херсонес Таврійський та його хора, Ханський палац, Чуфут-Кале, Вежа Костянтина та Докова Башта у Феодосії, Церква Івана Предтечі у Керчі.

– Знищення унікальних об’єктів культурної спадщини – такий же незворотній злочин, як і позбавлення людини життя. Один зі способів припинити існування народу – знищення культури та історії, – зазначила Венедіктова.

На думку посадовця, це важливі об’єкти, які мають важливе значення для самоідентичності української держави.

Крім того, у повідомленні йдеться про інші форми злочинів з боку російської влади та окупантів Криму. Серед них – незаконні археологічні розкопки (місць поховань і курганів), руйнувань, пограбувань та переміщень об’єктів культури із тимчасово окупованої території Криму.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова