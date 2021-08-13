Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що участь у Кримській платформі підтвердили вже 40 країн та організацій.

Про це міністр розповів під час брифінгу 13 серпня. Кулеба також розповів, що Міністерство закордонних справ запускає окремий сайт для Кримської платформи.

– Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри – у нас є 40 підтверджень участі у саміті Кримської платформи , – звітував посадовець про учасників Кримської платформи.

Кулеба наголосив, що саміт повинен завершитися ухваленням Кримської декларації, яка буде відкритою для держав, які не змогли взяти участь у Кримській платформі.

Міністр також повідомив, що сьогодні МЗС запускає офіційний сайт Кримської платформи, який буде постійно розвиватись та наповнюватись новою інформацією. Згодом, за словами Кулеби, з’явиться чимало іншомовних версій сайту.

Кримська платформа

Нагадаємо, що саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Заступниця Дмитра Кулеби Еміне Джапарова розповіла про програму саміту.

За її словами, Кримська платформа матиме дві частини і проходитиме у конгресно-виставковому центрі Парковий.

Першу частину відкриє виступ співачки Джамали із піснею 1944. Далі виступить президент та перші посадові особи України.

Детальніше, про програму Кримської платформи – в матеріалі Фактів ICTV.