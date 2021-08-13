Представники Міністерства оборони України зустрілися з бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо Ярославою Магучіх. З нею обговорили ситуацію щодо спільної фотографії з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Про це повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

Зазначимо, Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Загалом до складу української збірної увійшли 60 армійців.

– Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це результат емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що сталося. Плаче з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді, – написала Маляр у Facebook.

Заступник міністра додала, що принципи публічного спілкування в Збройних силах України визначає спеціальна доктрина, а контролюють її виконання безпосередні керівники військового управління.

– Тому, зараз, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником, – зазначила Маляр.

Вона також запевнила, що надалі спортсмени-військовослужбовці будуть як слід ознайомлені з доктриною публічного спілкування.

Скандал з Магучіх

Після фіналу у стрибках у висоту на Олімпіаді в Токіо Магучіх зробила фото з представницею ОКР Марією Ласіцкене, яка завоювала золото в цій дисципліні.

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Пропагандистські ЗМІ Росії почали активно поширювати фото з наративом про “братські народи”.

Водночас в українських медіа розкритикували Магучіх за це фото. Маляр тоді повідомила, що зі спортсменкою проведуть бесіду. Також Маляр закликала припинити цькування спортсменки та дочекатися її пояснення цієї ситуації.

Заначимо, раніше бронзовий призер Олімпіади-2020 по карате Станіслав Горуна підтримав Магучіх. Каратист заявив, що в фото немає зради, а спорт повинен бути поза політикою.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ярослава Магучіх