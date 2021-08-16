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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Міністр спорту про російських спортсменів: ми ж до 2014 року як брати були

Вадим Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що спілкується зі спортсменами з Росії, з якими був в одній команді від країн колишнього СРСР.

За його словами, у нього були розбіжності в поглядах з цими спортсменами. 

– Реально по-чоловічому розходилися. У нас було багато суперечок – ми говорили відверто, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, оскільки там телебачення реально зомбує людей, – розповів міністр. 

На питання, чи спілкується з російськими спортсменами з колишньої спільної команди, Гутцайт відповів: Спілкуюся.

– Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечалися і рік або два взагалі не спілкувалися … У мене була одна думка, у них інша. Хоча ми весь час займалися спортом разом в Радянському Союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років дружили, чесно, – додав Гутцайт. 

На думку міністра, до початку російської агресії у 2014 році українці та росіяни були як брати. 

– Ми ж до 2014 року як брати були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а “наше ли наше”?, – заявив Гутцайт.

Скандал з Магучіх

На Олімпіаді в Токіо українка Ярослава Магучіх після фіналу у стрибках у висоту зробила фото з представницею ОКР Марією Ласіцкене, яка завоювала золото в цій дисципліні.

Пропагандистські ЗМІ Росії почали поширювати це фото з наративом про “братські народи”.

Водночас в українських медіа розкритикували Магучіх за це фото. У Міноборони повідомили, що з Магучіх проведуть розмову. Також закликали припинити цькування спортсменки та дочекатися її пояснення цієї ситуації.

Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

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