Президент Литви Ґітанас Науседа вдячний Володимиру Зеленському за гуманітарну допомогу для захисту кордону.

Слова подяки президенту України він озвучив під час телефонної розмови 16 серпня.

За словами очільника Литви, нині на кордоні з Білоруссю вдалося відносно стабілізувати ситуацію із зростанням кількості незаконних мігрантів.

Володимир Зеленський, у свою чергу, подякував литовському колезі за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca.

Крім того, глава держави ознайомив литовського колегу з підготовкою до заходів із відзначення 30-річчя незалежності України, які відбудуться в Києві 23-24 серпня.

Окремо президенти обговорили реалізацію спільних культурно-гуманітарних проектів. Так, Ґітанас Науседа високо оцінив проект із відновлення надгробного пам’ятника князю Костянтину Острозькому в Києво-Печерській лаврі.

28 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Литві колючого дроту як гуманітарної допомоги.

Таким чином Київ вирішив допомогти Литві боротися зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів із Білорусі.

У червні стало відомо про те, що Литва має намір побудувати 600 км паркану на кордоні із Білоруссю.

А 2 липня уряд Литви через великий потік мігрантів оголосив надзвичайний стан.

Європейський Союз для контролю кордону з Білоруссю направив до Литви гелікоптери.