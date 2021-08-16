Український літак, який повинен евакуювати людей з Афганістану, не може вилетіти з аеропорту Кабула через критичну ситуацію. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про своє бажання евакуюватися нині заявили близько 50 осіб.

– Зараз на порядку денному – завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися з Афганістану. Але найбільша проблема в тому, що борт, який там перебуває, не може вилетіти. Теоретично, якоїсь миті він зможе злетіти. Але чи прибуде туди новий український літак – це поки питання без відповіді, бо все залежить від стабілізації ситуації у країні, – зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС заявив про готовність взяти на вільні місця в літаку громадян іноземних держав, зокрема Афганістану.

Крім того, міністр закликає всіх українців в Афганістані, які хочуть евакуюватись, звернутися до посольств України в Таджикистані й Пакистані.

– Заявіть, де ви, й ми будемо знати про вас, і займатися вашою евакуацією, – звернувся до українців Кулеба. – Не було такого, щоб ми відмовилися й не запропонували комусь евакуюватися.

Очільник МЗС нагадав, що відомство шукало шляхи евакуації громадян уже на момент наближення талібів до афганської столиці.

Звідти українським літаком вже евакуювали 79 осіб. Серед них – вісім громадян України.

Ситуація в Афганістані

15 серпня угрупування Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофіса Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

В аеропорту Кабула тисячі людей намагаються покинути країну. Це поки єдине місце в країні, яке досі не контролюють таліби.