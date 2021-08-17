Росії не буде на саміті Кримської платформи, її не запрошували – Кулеба

Україна не надсилала Росії офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Києві, оскільки Москва відразу відкинула будь-яку можливість взаємодії в рамках ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

Водночас дипломат наголосив, що Україна готова говорити з РФ про деокупацію півострова в рамках президентської ініціативи.

– Москва відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримської платформою, хоча ми не проти говорити з Росією про Крим в рамках Кримської платформи, – сказав Кулеба.

За його словами, тема такої розмови може бути тільки одна – шлях та графік деокупації Криму.

Нині вже 40 країн і організацій підтвердили участь у Кримській платформі. Першу частину відкриє виступ співачки Джамали із піснею 1944. Далі виступить президент та перші посадові особи України.

Планується чотири панельних дискусії на різні теми та різного рівня важливості. Саміт повинен завершитися ухваленням Кримської декларації, яка буде відкритою для держав, які не змогли взяти участь у саміті.