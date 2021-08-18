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Вікторія Гірко |

Рада розгляне закон про великий герб України на позачерговій сесії 24 серпня

Верховна Рада

Народні депутати розглянуть президентський законопроект №5712 про великий герб України на позачерговій сесії 24 серпня.

Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Позачергова сесія Верховної Ради розпочнеться 24 серпня о 14.20. Згідно з документом, на порядку денному у нардепів буде тільки цей проект закону.

Рада розгляне закон про великий герб України на позачерговій сесії 24 серпня

Законопроект про великий герб України президента Володимира Зеленського зареєстрували у Верховній Раді наприкінці червня цього року. Його пропонують використовувати на офіційних символах глави держави, великій державній печатці України та печатках президента, Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та Верховного судів.

Головним елементом великого герба є малий український герб – символ Княжої Держави Володимира Великого. На ескізі він розташований на щиті.

З обох боків від щита зображені лев та козак із рушницею, які тримають його у руках. Лев є гербом Галицько-Волинського князівства, а козак – війська запорозького.

Внизу – стрічка синьо-жовтого кольору, а під нею два колоски пшениці, які переплітаються із китицею калини. Над щитом розташований великокняжий вінець, тобто корона Ярослава Мудрого.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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