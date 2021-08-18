Рада збереться на позачергову сесію – дата та що розглянуть нардепи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту. Вона запланована на 23 серпня о 16.00.

Про це повідомила прес-секретар голови Верховної Ради України Ольга Туній у соціальній мережі Facebook.

Згідно з оприлюдненим документом, на засіданні розглянуть проект постанови про звернення ВР щодо посилення міжнародного співробітництва у межах Кримської платформи для протидії агресії Росії.

Рада має намір звернутися до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав, а також Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО та ОЧЕС.

Це рішення підтримали 156 народних депутатів. Згідно з чинним законодавством, потрібно було зібрати щонайменше 150 підписів парламентаріїв для проведення позачергового засідання Ради.

Кримська платформа – ініціатива України, спрямована на міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації території півострова.