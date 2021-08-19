Членство в НАТО захистить Україну від нового наступу Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО захистить її від нового наступу Росії.

Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

– Дуже популярно звинувачувати Україну в корупції, і це не означає, що я дотримуюся цих поглядів. Тільки з тих пір як став президентом, мене завжди це ображало. Тому що знаєте що? Жодна країна не вільна від корупції, – заявив Зеленський журналістам.

За словами очільника України Росія продовжує нарощувати військову силу, адже залишила біля українського кордону чимало військової техніки і в будь-який момент може збільшити там кількість своїх військ.

За словами Зеленського, невпевнена позиція союзників щодо вступу України до НАТО є сигналом для інших країн, “що вам тут не раді, а Росія вже не за горами, посилюючи свій вплив”.

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