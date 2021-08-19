В Україні планують за 14 років побудувати новий військово-морський флот – Зеленський

В Україні до 2035 року планують побудувати новий військово-морський флот. Для реалізації великої програми з розбудови ВМФ передбачено три етапи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам з Криму.

– Наразі у нас є три етапи щодо нашого військово-морського флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року, – пояснив глава держави.

За словами Зеленського, в Україні створюється відповідна інфраструктура для будівництва ВМФ: малих підводних човнів, корветів та військових катерів.

Окрім того, як додав президент, планують розпочати розбудову військово-морських баз (ВМБ).

– Першою будуватиметься у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку ЄС, Великої Британії та США. У мене буде зустріч з президентом США Джо Байденом, і розбудова Військово-морських сил України є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи, – пояснив глава держави.

Водночас президент зауважив, що частиною деокупації Криму є ще й питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

– Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами ЄС. Також у нас є реальні домовленості з Туреччиною та Великою Британією, – запевнив Зеленський.

Читайте: