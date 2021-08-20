Група американських дипломатів у Кабулі написала секретну телеграму держсекретареві США Ентоні Блінкену в середині липня. Вони тоді попередили, що необхідно вжити швидких заходів, оскільки побоювалися катастрофи.

Дипломати підписали меморандум 13 липня. У ньому був заклик до Держдепартаменту почати обробку прохань вразливих категорій афганців для отримання віз у США та почати їх евакуацію до 1 серпня.

У телеграмі також передбачається крах уряду Афганістану незабаром після того, як президент США Джо Байден призначив 31 серпня крайнім терміном для виведення американських військ з країни.

Документ відправили через так званий “канал незгоди”, через який дипломати можуть висловити стурбованість політикою США. Його підписали 23 дипломати.

Через день після появи меморандуму США почали операцію “Притулок союзників”, щоб організувати від’їзд афганців, які допомагали американській армії. Але кількість евакуаційних рейсів збільшилася тільки на минулому тижні, коли Талібан вже захопив великі міста і наблизився до столиці Кабулу.

У четвер, 19 серпня, заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер не заперечував, що дипломати в Кабулі попередили адміністрацію про можливу катастрофу, що насувається в Афганістані, але заявив, що телеграма незгоди передбачала можливе падіння афганського уряду після скорочення чисельності військ США 31 серпня. На ділі це сталося 15 серпня.

Нагадаємо, радикальне ісламське угрупування Талібан, яке захопило владу в Афганістані, проголосило про створення “Ісламського Емірату Афганістан”.

Таліби вводять на контрольованій території закони шаріату. Цей режим передбачає дуже жорсткі правила і фактичне позбавлення жінок всіх їхніх прав.

Детальніше про ідеологію талібів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.