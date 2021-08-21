Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності: РФ ввела санкції проти Данілова

Уряд Російської Федерації вніс до списку санкцій секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Відповідну постанову №1370 було підписано у п’ятницю, 20 серпня.

– Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності. Вважаю це найвищою нагородою та високою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів, – написав Данілов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Секретар РНБО пообіцяв зробити все можливе, щоб остаточно зняти питання щодо присутності в Україні руского міра, а також агентів впливу Кремля.

Нагадаємо, напередодні РНБО ввів санкції проти головного редактора інтернет-видання Страна.ua Ігоря Гужви.

За словами Данілова, рішення ввести проти Гужви і афілійованих із ним юридичних осіб було прийняте, оскільки вони підривають національну безпеку України.

Крім того, він чиновник анонсував введення санкцій проти суддів, силовиків і чиновників, які незаконно викрадають і заарештовують українців в окупованому Криму.