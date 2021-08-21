Перші учасники Кримської платформи почали прибувати до України

Перші учасники Кримської платформи, установчий саміт якої відбудеться в понеділок, 23 серпня, почали прибувати до України.

Зокрема, до Києва прилетів прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, розповів очільник українського уряду Денис Шмигаль.

– Радий вітати прем’єр-міністра Грузії в Україні. Ми, як і раніше, підтримуємо суверенітет й територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Вдячні за таку ж позицію з боку наших грузинських партнерів, – наголосив він.

За словами прем’єр-міністра, у грузинської делегації запланована низка переговорів у Києві та Львові.

Йтиметься про питання безпеки, а також торгово-економічних, енергетичних та туристичних відносин між країнами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що делегацію Сполучених Штатів Америки на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики Дженніфер Гренголм, а також її заступник з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Раніше планувалося, що представляти Америку буде міністр транспорту Пітер Буттіджіч, проте він приїхати не зміг.

Після участі в саміті, який пройде 23 серпня, до американської делегації приєднаються представники Білого дому, які будуть почесними гостями на військовому параді до Дня Незалежності, а також на офіційному прийомі в Маріїнському палаці.