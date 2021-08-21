Помста за організацію Кримської платформи: РФ внесла до санкційного списку Кулебу

Уряд Російської Федерації вніс міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до санкційного списку.

Відповідну постанову підписав російський прем’єр Михайло Мішустін у п’ятницю, 20 серпня.

– Зазвичай очільників МЗС санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати хоч якийсь канал для діалогу. Але їх, мабуть, геть допекло. Кремль обіцяв помститися за проведення Кримської платформи – і помстився мені, – сказав Кулеба.

Він наголосив, що жодні дії Москви не зможуть зупинити Україну та її союзників, які погодилися взяти участь у саміті.

Голова МЗС нагадав, що окупований півострів – це територія України, а тому проведенню Кримської платформи ніщо перешкодити не зможе.

Нагадаємо, раніше стало відомо про запровадження Росією санкцій проти секретаря РНБО Олексія Данілова.

Чиновник зазначив, що таке рішення російського уряду стало кращим для нього подарунком до 30-річчя Незалежності України.

Данілов також додав, що зробить все від нього залежне, щоб раз і назавжди вирішити питання з російським світом і його агентами впливу в Україні.

Фото: Facebook Дмитра Кулеби