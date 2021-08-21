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Дмитро Кудрявцев |

Помста за організацію Кримської платформи: РФ внесла до санкційного списку Кулебу

Дмитрий Кулеба

Уряд Російської Федерації вніс міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до санкційного списку.

Відповідну постанову підписав російський прем’єр Михайло Мішустін у п’ятницю, 20 серпня.

– Зазвичай очільників МЗС санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати хоч якийсь канал для діалогу. Але їх, мабуть, геть допекло. Кремль обіцяв помститися за проведення Кримської платформи – і помстився мені, – сказав Кулеба.

Він наголосив, що жодні дії Москви не зможуть зупинити Україну та її союзників, які погодилися взяти участь у саміті.

Голова МЗС нагадав, що окупований півострів – це територія України, а тому проведенню Кримської платформи ніщо перешкодити не зможе.

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Кримська платформа

Нагадаємо, раніше стало відомо про запровадження Росією санкцій проти секретаря РНБО Олексія Данілова.

Чиновник зазначив, що таке рішення російського уряду стало кращим для нього подарунком до 30-річчя Незалежності України.

Данілов також додав, що зробить все від нього залежне, щоб раз і назавжди вирішити питання з російським світом і його агентами впливу в Україні.

Фото: Facebook Дмитра Кулеби

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