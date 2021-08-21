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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Відчай провальної роботи російської дипломатії: МЗС про санкції РФ проти українців

Відчай провальної роботи російської дипломатії: МЗС про санкції РФ проти українців

Міністерство закордонних справ України висловило протест через запровадження Росією так званих “спеціальних економічних заходів” проти громадян України.

Зокрема під санкції Російської Федерації потрапили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

У МЗС заявили, що цей протиправний крок – продовження російської агресії проти України в усіх її проявах.

МЗС розглядає цей крок як відчай від провальної роботи дипломатії Росії на міжнародній арені та провокацію перед проведенням Кримської платформи.

Міністерство наголосило, що жоден тиск Росії не зможе зупинити політику України, спрямовану на деокупацію Криму, відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно-визнаних кордонах.

Санкції РФ проти українців

21 серпня Росія запровадила санкції проти українців. До списку потрапили секретар РНБО Олексій Данілов та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Політики відреагували на такий крок Російської Федерації. Данілов заявив, що вважає це високою оцінкою роботи українців у відстоюванні національних інтересів.

Водночас Кулеба додав, що зазвичай очільників МЗС намагаються не чіпати, щоб мати канал для діалогу. На його думку, владу РФ зовсім допекло, а санкції – помста за проведення Кримської платформи.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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