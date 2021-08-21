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Дмитро Кудрявцев |

Зеленський затвердив санкції проти Шарія та Гужви

Володимир Зеленський, Владимир Зеленский

Санкції, схвалені напередодні Радою національної безпеки та оборони, було введено в дію.

Відповідні укази президента України Володимира Зеленського опубліковано прес-службою ОПУ.

Зокрема, мова йде про обмежувальні заходи щодо проросійського блогера Анатолія Шарія, якого звинувачують у державній зраді, а також головного редактора видання Страна.ua Ігоря Гужви.

Згідно із розпорядженням №375/2021 санкції вводяться проти Шарія, його дружини Ольги та тещі Алли Бондаренко.

Під обмеження потрапило також інтернет-видання Шарій.NET, соціальні мережі блогера, а також його YouTube-канали.

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Указом №376 / 2021 Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви та пов’язаних із ним Галини Солнцевої та Любові Лукашиної.

Крім того, обмежено діяльність медичної компанії Лісмак, яка володіє виданням Страна.ua, а також холдингів Маджера та Смарт медіа мережу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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