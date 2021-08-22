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Дмитро Кудрявцев |

Меркель вшанувала пам’ять жертв Другої світової та відвідала Алею Небесної Сотні

Ангела Меркель в Киеве

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським поклала квіти до могили Невідомого солдата у Києві.

Про це повідомила прес-служба очільниці німецького уряду.

Потім вона вирушила на Алею Небесної Сотні, де вшанувала пам’ять українців, що загинули під час Революції Гідності.

Після цього канцлер вирушила до Маріїнського палацу, де провела переговори із Зеленським, після яких відбулася спільна прес-конференція.

Канцлер ФРГ

Нагадаємо, раніше Меркель пояснила своє рішення не брати участь в саміті Кримської платформи тим фактом, що це її прощальний візит до України в якості канцлера.

Вона також додала, що очільник німецького МЗС Хайко Маас, який мав представляти Німеччину, також не зможе приїхати через загострення ситуації в Афганістані.

Канцлер ФРН розповіла, що замість голови зовнішньополітичного відомства на саміт Кримської платформи приїде міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер.

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