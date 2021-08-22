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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

США попросили Україну допомогти в евакуації людей з Афганістану

США Україна

США звернулися до влади України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану низки осіб, яким загрожує небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. 

– Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабулу з їх подальшим переміщенням у США та інші країни. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні, – повідомили в ОП. 

Також наголошується, що Вашингтон допомагає Києву в операціях з евакуації українських громадян з Афганістану.

Літак з Кабула

Вранці 22 серпня до Києва прибув літак з Кабула, який евакуював з Афганістану 83 осіб. Серед них – 31 українець, решта – громадяни іноземних держав.

Додому повернулися 12 українців, які застрягли на військовій базі в Афганістані. За інформацією МЗС, також одна з евакуйованих жінок перебуває на восьмому місяці вагітності.

Станом на сьогодні ще понад 100 українців перебувають на території Афганістану. 

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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