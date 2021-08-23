23 серпня перша леді США 1993-2001 років Гілларі Клінтон виступила за допомогою відеозв’язку на Київському саміті перших леді та джентльменів.

Гілларі Клінтон подякувала Олені Зеленській за участь у першому саміті леді та джентельменів.

– Я дякую Олені Зеленській, що вона зібрала нас тут разом, а також за її численні внески в інтересах нашої країни та всього світу. Хочу висловити сердечні привітання Україні з нагоди 30-ї річниці незалежності, – почала своє звернення перша леді США 1993-2001 років.

Гілларі Клінтон наголосила, що позиція перших леді та джентельменів – унікальна та часом супроводжується чималими викликами.

– Я дуже добре знаю, що наше життя перебуває наче під лупою. Усе – від того, що ви говорите, чи яку зачіску обираєте – підлягає детальному аналізу. Це нелегко, я знаю це з особистого досвіду, – зауважила вона.

Однак, стверджує Гілларі Клінтон, у членів родин світових лідерів, є безпрецедентна можливість служити своїй країні, використовувати ресурси та стосунки, що є у їхньому розпорядженні, щоб втілювати важливі проекти та робити внесок до всього, що стосується здоров’я та добробуту суспільства.

– Саме тому я досі ціную час, коли була першою леді США. Було надзвичайно корисно працювати над такими темами, як охорона здоров’я та просування прав жінок та дівчат. Одним із найкращих моментів було знайомство з іншими першими леді та джентельменами зі всього світу, – наголосила вона.

Гілларі Клінтон запевняє: її завжди заряджало енергією розповіді цих про їхній особистий досвід.

– Я знаю, що дружні відносини, які ви зараз формуєте є безцінними. Тож хай дискусія, яку ви вестимете, стане джерелом сили на наступні роки, – побажала перша леді США 1993-2001 років.

Завданням саміту є обговорення питань доступу до медичних послуг, впровадження програм ментального здоров’я, майбутнього системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

Участь Гілларі Клінтон у Києві є особливо важливою, адже протягом восьми років на посаді першої леді США вона виступала за ґендерну рівність і реформу в системі охорони здоров’я.

Саміт перших леді та джентельменів

Київський саміт перших леді та джентльменів триває 23 серпня, у День прапора та напередодні 30-ї річниці незалежності України, в Національному заповіднику Софія Київська.

Захід ініціювала перша леді України Олена Зеленська.

Члени родин світових лідерів спільно з українськими та міжнародними експертами обговорюють виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Крім проблем у галузях медицини, освіти, культури, учасники саміту говоритимуть і про здобутки та обмінюватимуться досвідом.