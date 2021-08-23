Тимчасово окупований Крим перебуває на межі екологічної катастрофи. Такою тривожною інформацією з учасниками Кримської платформи 23 серпня поділився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глобальна проблема є наслідком політики мілітаризації та викачування ресурсів.

– Питання екології – це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону. Нині ж домівка мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу та режимний окупаційний об’єкт, – застерігає очільник уряду.

За його словами, це знову ж таки свідчить про глобальність проблеми та загрозу не тільки для України, а й для її європейських сусідів.

Саме тому обговорення й подальше вирішення цих проблем, запевняє Денис Шмигаль, будуть завжди в порядку денному Кримської платформи, а також на постійному контролі президента, уряду, парламенту.

– Крим є українським. Це беззаперечний факт. І ми ніколи не визнаємо Крим втраченою територією, – наголосив прем’єр-міністр.

Те, що Росія реконструює в Криму інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів, озвучила ще під час форуму Україна 30. Міжнародна політика перший заступник міністра МЗС України Еміне Джапарова.

За її словами, там вже розміщені потенційні носії ядерної зброї.

Питання окупації півострова обговорюють сьогодні, 23 серпня, під час саміту Кримська платформа в столичному виставковому центрі Парковий учасники з 45 країн.

За підсумками вони ухвалять спільну декларацію, до якої згодом зможуть приєднатися представники тих країн, які не змогли сьогодні бути присутніми в Києві.