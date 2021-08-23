Північний потік-2: під час Кримської платформи відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики

У рамках Кримської платформи відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США – Германа Галущенка, Петера Альтмайєра та Дженніфер Гренголм.

Під час зустрічі політики обговорили ризики Північного потоку-2 для енергобезпеки Європи та України. Галущенко наголосив, що Росії не можна дозволити використовувати газ як зброю.

За його словами, гарантії для України мають бути змістовними, а найважливіший фактор – безпека нашої держави та країн-членів Європейського Союзу.

Міністр енергетики України додав, що підтримка реформ з боку інших держав, спрямованих на інтеграцію енергетичних ринків від нашої країни до Європи, допоможуть розвитку ринку енергетики.

На його думку, інвестиції у трансформацію вугільної галузі та зниження викидів зможуть забезпечити комплексний процес декарбонізації української енергетики.

Фото: Міненергетики