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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Не можна дозволити РФ використовувати газопровід як зброю: Галущенко про ПП-2

Не можна дозволити РФ використовувати газопровід як зброю: Галущенко про ПП-2

У рамках Кримської платформи відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США – Германа Галущенка, Петера Альтмайєра та Дженніфер Гренголм.

Під час зустрічі політики обговорили ризики Північного потоку-2 для енергобезпеки Європи та України. Галущенко наголосив, що Росії не можна дозволити використовувати газ як зброю.

Північний потік-2: під час Кримської платформи відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики

За його словами, гарантії для України мають бути змістовними, а найважливіший фактор – безпека нашої держави та країн-членів Європейського Союзу.

Міністр енергетики України додав, що підтримка реформ з боку інших держав, спрямованих на інтеграцію енергетичних ринків від нашої країни до Європи, допоможуть розвитку ринку енергетики.

Північний потік-2: під час Кримської платформи відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики

На його думку, інвестиції у трансформацію вугільної галузі та зниження викидів зможуть забезпечити комплексний процес декарбонізації української енергетики.

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Фото: Міненергетики

Джерело: Міненергетики

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