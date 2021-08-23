23 серпня, у День прапора України, президент України Володимир Зеленський візьме участь у піднятті найбільшого стягу в Черкаській області.

Стежити за подією, що відбуватиметься в географічному центрі країни – поблизу села Мар’янівка Звенигородського району, можна онлайн на сайті Факти ICTV.

Найбільший прапор Черкаської області, розміром 13 х 9 м, піднімуть на висоту 52 м.

Флагшток розташований поряд із унікальним арт-об’єктом Серце України, що створили спеціально до 30-річчя незалежності України.

Композиція складається із 25 пар крил, що уособлюють 24 області та Автономну Республіку Крим. Висота кожного крила – понад п’ять метрів. На кожній парі є автентичний орнамент відповідної області.

У центрі об’єкта під склом розміщене серце, яке пульсує завдяки підсвітці. Крім того, спеціальний звуковий супровід імітує серцебиття.

На арт-об’єкті, що повністю збудований за кошти меценатів, є аудіогід, тактильна мапа, пандуси та продубльовані шрифтом Брайля інформаційні вказівники.

Фото: Олександр Скічко