У Києві стартував установчий саміт Кримської платформи

У столичному МВЦ Парковий у понеділок, 23 серпня, стартував інавгураційний саміт Кримської платформи – міжнародного майданчика з деокупації Криму.

У саміті беруть участь делегації з 46 держав і міжнародних організацій, серед яких 14 делегацій високого рівня.

Учасників Кримської платформи зустрічали: президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Після нетривалих бесід і протокольних фотографій учасники саміту перейшли до основної зали. Там для них виступила співачка Джамала з піснею 1944 про депортацію кримських татар.

Потім з промовою виступив голова МЗС Дмитро Кулеба, а після нього – глава держави Володимир Зеленський.

Одними з ключових завдань саміту є координація дій України та міжнародних партнерів щодо захисту прав кримчан, розв’язання гострих проблем півострова, насамперед гуманітарних і безпеки, а в перспективі – його повна деокупація.