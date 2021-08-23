Загальні потенційні збитки для України від окупації Криму станом на сьогодні становлять понад $100 млрд.

Такі цифри під час установчого саміту Кримська платформа 23 серпня озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, насамперед Україна зазнала величезних економічних втрат внаслідок анексії Криму.

– Це втрачені природні ресурси, активи держави, втрачена промисловість. А головне – негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора, – вважає Денис Шмигаль.

Саме тому одне із пріоритетних завдань – це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

– Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси, – стверджує очільник Кабміну.

Установчий саміт Кримської платформи триває в столичному виставковому центрі Парковий.

Учасники з 45 країн під час роботи зосередяться на питаннях міжнародної політики невизнання, посилення санкційної політики проти агресора, безпеки й свободи судноплавства або навігації, захисту прав людини, відновлення прав корінного кримськотатарського народу, вирішення економічних та екологічних проблем.

За підсумками саміту ухвалять спільну декларацію, до якої згодом зможуть приєднатися представники тих країн, які не змогли 23 серпня бути присутніми в Києві.