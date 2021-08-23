Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи. Він вважає, що це буде правильним рішенням, яке виправить історичну помилку РФ.

Про це він заявив за підсумками саміту Кримської платформи.

– Ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для виправлення її історичної, трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, буде рядок для підпису представника РФ. Цей підпис буде останнім на останній декларації саміту Кримської платформи в Ялті, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це важливо для кримчан, які розуміють, що їх обдурили.

– Це важливо не тільки для нас, але й для всіх кримчан, які з кожним роком все більше розуміють, що їх обдурили, використали, і вони потрібні Росії як склад для зберігання зброї. Вони точно побачать цей саміт. Вони будуть знати, що про них не забули, – заявив президент.

Він також висловив упевненість, що до декларації Кримської платформи незабаром приєднаються багато країн.

– Хочу підкреслити, що декларація відкрита для підписання іншими державами, міжнародними організаціями. Я впевнений, що багато хто з них приєднаються до нас вже скоро, – зазначив Зеленський.

Кримська платформа – це саміт, на базі якого обговорюватимуть шляхи деокупації Криму. Планується, що зустрічі в рамках цього формату проходитимуть на чотирьох рівнях. До першого належать саміти за участю глав держав.

Другий рівень передбачає зустрічі глав МЗС.

На третьому рівні до обговорень залучатимуть парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. А четвертий передбачає обговорення деокупації Криму на експертному рівні.