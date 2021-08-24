Донеччина подарувала нам Бикова: Зеленський пожартував, розповідаючи про президентів України

Під час виступу на святкуванні 30-річчя незалежності України Володимир Зеленський пожартував про Віктора Януковича.

Розповідаючи про досягнення своїх попередників, Зеленський зробив дещо комічну паузу, коли справа дійшла до четвертого президента України.

– Рівненщина подарувала нам першого президента, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина нам подарувала… Леоніда Бикова, – заявив Зеленський.

Четвертий президент України Віктор Янукович родом з Єнакієвого на Донеччині. Станом на 2021 рік це місто перебуває під контролем бойовиків “ДНР”.

Щоб не згадувати президента-втікача, якого в Україні звинувачують у державній зраді під час Революції гідності 2014 року, Володимир Зеленський назвав ім’я Леоніда Бикова.

Відомий радянський актор Леонід Биков народився у Слов’янському районі на Донеччині.

Він знявся у десятках культових фільмів СРСР, а найбільш відомою роллю Леоніда Бикова став Маестро Олексій Титаренко у стрічці В бій ідуть лише старі.

У 2001 році у Києві було відкрито пам’ятник військовим льотчикам: зразком для нього став кінообраз Леоніда Бикова.