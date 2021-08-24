У День Незалежності України, 24 серпня, Верховна Рада зібралася на урочисте засідання. Воно розпочнеться о 13.00.

Урочисте засідання проводять з нагоди 30-річчя ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Участь у ньому візьмуть президент України Володимир Зеленський, народні депутати, почесні гості, іноземні парламентські делегації, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Крім того, у прес-службі парламенту повідомили, що прапор незалежності України до сесійної зали внесуть діти 9-12 років – переможці онлайн конкурсу відеоробіт під назвою Незалежність моєї країни.

Крім урочистого засідання, 24 серпня також відбудеться позачергова сесія Верховної Ради. Вона розпочнеться о 14.20. Народні депутати розглянуть президентський законопроект №5712 про великий герб України.

Його пропонують використовувати на офіційних символах глави держави, великій державній печатці України та печатках президента, Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та Верховного судів.