Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не чекає, коли хтось вирішить її проблеми. За його словами, Українська держава бореться за своїх людей.

Про це він сказав під час урочистої промови, присвяченої 30-річчю незалежності України.

– Сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Проводить Кримську платформу, де збирає 46 іноземних держав. Ми боремося за своїх людей там. Тому що можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України, – сказав глава держави.

Він додав, що можна створити безвихідь і змусити отримувати російські паспорти, але не можна паспортизувати українські серця.

– Те, що люди на Донбасі та в Криму бояться про це сказати, не означає, що вони бояться про це думати. І вони повернуться. Тому що ми – сім’я. І єдине, що може нас розділяти, – це щедро накритий стіл. Де ми разом обов’язково піднімемо тост за те, що ми стали сильною країною, – зазначив Зеленський.

Кримська платформа

23 серпня в Києві відбувся саміт Кримської платформи – ініціативи України, спрямованої на розробку координаційного механізму для повернення анексованого Росією Криму та захисту прав людини.

На важливий захід зібралося понад 40 країн світу та організацій. Серед них – представники Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії, Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції та президент Європейської Ради Шарль Мішель.

За підсумками саміту Кримської платформи країни-учасниці підписали відкриту декларацію.