У Слузі народу розповіли про плани парламенту на осінь

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів про плани Верховної Ради на осінь. За його словами, у народних депутатів залишився пакет боргів.

Про це він сказав у коментарі журналістам 24 серпня.

Депутат повідомив, що на тему осінньої роботи парламенту вже відбулося кілька нарад, а завтра відбудеться серйозна нарада у Верховній Раді, де, можливо, буде президент.

Корнієнко заявив, що у депутатів є пакет боргів, зокрема, щодо питань деолігархізації та законопроект №5600.

– І є пакет з корпоративного управління… Є НАБУ, друге читання, є по приватизації п’ять законів – частина перших, частина – друге читання. Є ще законопроекти, які пов’язані з пакетом МВФ, додаткові, пов’язані з реформуванням банківської сфери і незалежністю Національного банку. І звичайно, є різні соціальні ініціативи, – перерахував Корнієнко.

Він зауважив, що є й системні реформи, які необхідно запускати на наступній сесії. Зокрема, йдеться про пенсійну реформу.

– Треба працювати над завершенням земельної реформи: ми повинні ухвалити закон про відшкодування відсотків – для того, щоб фермери могли брати кредити на покупку землі. І звичайно, це і різні соціальні ініціативи, і бюджетний процес, – сказав нардеп.

Також Корнієнко нагадав, що раніше вже анонсувалося внесення законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

– І звичайно, актуальні питання, пов’язані з державною владою, з державною політикою, такі як реформування системи управління містом Києвом, що теж обговорюється, – резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні відбулося урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-річчя незалежності. Серед іншого, на позачерговій сесії парламент підтримав у першому читанні президентський законопроект №5712 про великий герб України.