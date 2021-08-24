Україна 24 серпня відзначає 30-річчя незалежності. Факти ICTV зібрали найяскравіші привітання лідерів держав та вітчизняних політиків.

Президент Володимир Зеленський, вітаючи українців, сказав, що сьогодні Україна святкує не просто День Незалежності, а річницю саме відновлення незалежності.

– Адже наша історія й наша держава – унікальні! Нашій Конституції – 25 років, але їй і 311 років. Цей визначний документ нарешті вдома, і кожен може побачити Конституцію Пилипа Орлика в Софійському соборі. Нашій гривні – чверть століття, і на ній зображений князь Володимир, але гривні – більше тисячоліття, і вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений у Конституції України 25 років тому, і наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому, – нагадав глава держави.

Він вкотре наголосив, що сила нашої держави – в українському народові, громадянах усіх національностей.

Вітали Україну з річницею незалежності й голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

А Володимир Зеленський отримав вітання від лідерів США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн.

Зокрема Джо Байден у листі написав, що українська історія сповнена прагнення до незалежності.

– Сьогодні ми бачимо нове покоління українців, які роблять усе можливе, щоб захистити свободу: від рішучих воїнів, які боронять країну від російської агресії на сході, до реформаторів у владі та громадянському суспільстві, які борються з корупційними мережами, що тривалий час роз’їдали Україну зсередини, – наголосив президент США.

Він також запевнив, що Сполучені Штати незмінно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

– Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні, – написав Байден.

Президент США сказав, що нині зв’язки між двома країнами міцні як ніколи, тому з радістю вітатиме Зеленського у Вашингтоні наприкінці серпня.

– Я бажаю вам і народу України радісного святкування української незалежності, – підсумував американський лідер, вітаючи українців.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр також передав вітання українцям від імені німецького народу.

– Німеччина солідарно допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності та на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході, – пише він у листі, адресованому Зеленському.

Політик наголосив, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку Німеччини у подоланні викликів, з якими стикається, і побажав сил та наполегливості у проведенні реформ, а також миру, свободи й достатку.

Щасливого й мирного майбутнього Україні побажав і федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен.

– Австрія була однією з перших держав, яка визнала незалежність України. Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх стосунків та продовження регулярної взаємодії й надалі, – зазначив політик.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вітав Україну з річницею незалежності у телефонній розмові з Зеленським.

Серед тих, хто згадав про визначний для України день, було і кілька монархів.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у вітальній телеграмі нагадала про складний рік пандемії та висловила сподівання на те, що вдасться подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров’я та прямувати до кращого майбутнього.

Вітали Зеленського та всіх українців з Днем Незалежності також король Швеції Карл XVI Густав, король Нідерландів Віллем-Олександр, король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдулазіз Аль Сауд та Спадкоємний принц, віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, а також король Марокко Мохаммед VI.

Крім того, свої вітання надіслали президенти Єгипту, Кенії, Лівану, Беніну, регенти Сан-Марино та лідери інших країн.

Не відстають і українські політики. Їхні соцмережі рясніють святковими відеозверненнями та фото.