Зеленському дорікнули, що на прийом в ОП не запросили тих, хто голосував за Акт незалежності

Народний депутат України першого скликання, дипломат Володимир Крижанівський обурився тим, що депутатів, які голосували за Акт незалежності, не запросили на прийом до Офісу президента.

Про це він повідомив з трибуни парламенту, виступаючи на урочистому засідання Верховної Ради.

– Шановний пане президенте! Думаю, ви будете засмучені, і наші гості також, що жодного з тих, хто голосував 24 серпня 1991 року за Акт, не буде на прийомі на честь річниці. Але я припускаю, що це хлопці і дівчата з вашого Офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами І без Гриця вода освятиться. Думаю, що це останній раз, коли вони щось роблять, не порадившись з вами, – сказав він.

24 серпня відбулося урочисте засідання Верховної Ради. У ньому взяли участь нардепи минулих скликань, колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники і зарубіжні гості.

Виступив під час засідання і президент Володимир Зеленський. У своїй промові він наголосив, що доля України – бути вільною. Тому глава держави переконаний, що всі тимчасово окуповані території вдасться звільнити.

Повний виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді – дивіться на Фактах ICTV.