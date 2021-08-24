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Дмитро Кудрявцев |

Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю

Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет привітав Україну з 30-ю річницею Незалежності.

Про це очільник ізраїльського уряду заявив під час телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

В свою чергу український лідер подякував Ізраїлю від імені усього українського народу за прояв солідарності.

Зеленський розповів Беннету про підсумки першого саміту Кримської платформи та запросив Ізраїль приєднатися до спільної декларації, підписаної за його підсумками.

Крім того, голови держав обговорили двостороннє співробітництво, зокрема розвиток торгово-економічних відносин між країнами.

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Також обговорювалися питання підготовки до запланованих візитів вищого рівня, наприклад, приїзд делегації з Ізраїлю для участі у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Повідомляється, що Зеленський запросив Беннета особисто відвідати Україну.

Фото: Офіс президента

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