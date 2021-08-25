Кабмін переніс своє засідання – коли збереться уряд

Кабінет міністрів переніс своє засідання, яке зазвичай відбувається щосереди. Цього тижня уряд збереться у четвер, 26 серпня.

Засідання розпочнеться традиційно о 13.00. Але які питання розглянуть 26 серпня члени уряду поки невідомо.

Причини перенесення засідання Кабміну не вказані. Але напередодні у міністрів було два досить насичених дні. Адже 23 серпня у Києві вперше відбувся саміт Кримської платформи, а 24 – святкові заходи з нагоди 30-річчя незалежності Уукраїни, у яких брали участь урядовці.

Зокрема, на саміті Кримської платформи з доповіддю виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він розповів, що загальні потенційні збитки для України від окупації Криму станом на сьогодні становлять понад $100 млрд.

За його словами, це втрачені природні ресурси, активи держави, втрачена промисловість. А головне – негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора.

Також Денис Шмигаль звернув увагу міжнародної спільноти на те, що тимчасово окупований Крим перебуває на межі екологічної катастрофи. За його словами, глобальна проблема є наслідком політики мілітаризації та викачування ресурсів.

Тому одне із пріоритетних завдань – це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.