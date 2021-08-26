У НАТО назвали реформи, необхідні для отримання Україною Плану дій щодо членства

Щоб наблизитися до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, Україні потрібно втілити в життя низку реформ.

Про це повідомив заступник генсека Альянсу Мірча Джоане. Він зазначив, що коли йдеться про НАТО, то найбільше Альянс цікавить реформування інституцій національної безпеки, управління і контролю, взаємосумісність у Збройних силах, цивільний і політичний контроль, парламентський нагляд і реформа сектору розвідки.

– Але є і більш широкі речі. Вони стосуються боротьби з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в межах верховенства права, стримувань і противаг. Усі ці питання не обов’язково пов’язані з оборонною галуззю, але вони пов’язані з цінностями, яких ми дотримуємося, – пояснив він.

Також Мірча Джоане додав, що НАТО закликає Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму, яку президент затвердив ще у травні 2020 року. Адже саме у ній закріплені цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, у документі особливу увагу приділяють питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО і посилення демократичного цивільного контролю.

Напередодні спецпредставник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай вже говорив, що виконання реформ недостатньо для ПДЧ чи вступу в НАТО.

Оскільки це політичні рішення, а не суто технічні критерії. І хоча зв’язок між ними є, але лише виконання переліку умов недостатньо.