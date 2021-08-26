Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане оцінив вплив Кримської платформи на майбутню деокупацію півострова. За його словами, це дуже важлива для України ініціатива.

Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Я вітаю українське керівництво з цією ініціативою. Для міжнародної спільноти та демократичних країн-однодумців важливо продовжувати тримати цю тему дуже високо на міжнародному порядку денному. Всі союзники, НАТО, ЄС по всьому світу дуже чітко сказали, що ми ніколи не визнаємо цю незаконну та аморальну анексію, – заявив Джоане.

Він також зазначив, що цей інструмент потрібно використовувати для постійної уваги та тиску на Росію.

– Це дуже важлива ініціатива України, яка отримала дуже позитивний відгук з боку міжнародної спільноти та євроатлантичної спільноти. Це те, що корисно і його потрібно використовувати. Цей вид постійної уваги та тиску на Росію – це те, що потрібно продовжувати, – сказав заступник генсека НАТО.

Кримська платформа

23 серпня в столиці України відбувся саміт Кримсько їплатформи. Це новий майданчик, створена з ініціативи України. Головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь в установчому саміті взяли представники 46 держав світу. За підсумками саміту вони підписали спільну декларацію. Документ чітко фіксує невизнання незаконну окупацію Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти Росії в разі подальшої агресії.