Країни ЄС повинні визнати європейську перспективу України, Грузії та Молдови – Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що він очікує визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови з боку держав Євросоюзу.

Про це він заявив на прес-конференції в Кишиневі після чотиристоронньої зустрічі з президентами Молдови, Польщі та Румунії.

– 19 липня президенти України, Молдови та Грузії поклали початок Асоційованому тріо, яке повинно наблизити наші країни до отримання повноправного членства в Євросоюзі. Ми очікуємо підтримки цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи країн асоційованого тріо, – заявив президент.

За його словами, Україна вже почала окремо відповідну роботу з кожною країною ЄС.

Зеленський також висловив упевненість, що серйозність намірів Євросоюзу в питанні визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови має засвідчити майбутній саміт Східного партнерства.

– Крім того, Україна зацікавлена і готова бути активним учасником регіональних проектів, насамперед ініціативи Тримор’я. І як морська держава та асоційований член ЄС, Україна зробить її більш ефективною для всього регіону, – заявив глава держави.

Нагадаємо, 19 липня на саміті в Грузії президенти України, Грузії та Молдови підписали Декларацію Батумського саміту.

Вона передбачає співробітництво глав держав Асоційованого тріо на шляху до європейської інтеграції та підтвердження зобов’язань співпраці для мирного, демократичного та успішного європейського майбутнього.