На Донбасі поранили українського військового

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військового. Він перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

В районі Новолуганського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

24 серпня місія ОБСЄ зафіксувала багато важкого озброєння на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Згідно зі звітом, 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу) розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

Крім того, 16 бойових броньованих машин і одну зенітну установку виявили в житлових кварталах.

Джерело: Штаб ООС