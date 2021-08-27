Суддя Верховного суду Микола Гусак подав у відставку

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Микола Гусак написав заяву про відставку, яку подав до Вищої ради правосуддя (ВРП).

ВРП має розглянути питання про відставку Гусака 7 вересня. Це зазначено у порядку денному засідання.

Причина відставки невідома. Це вже п’ятий суддя Верховного суду, який подав у відставку за останній рік. Загалом там працюють 190 суддів.

Нині Заслуженому юристу України Миколі Гусаку 63 роки. Він у Верховному суді України з 2001-го. У 2016 році успішно пройшов переатестацію та працював у новому Верховному Суді ще чотири роки.

У 2017-му був у складі Першої Дисциплінарної палати.

З 2017-го до 2019-го – член Вищої ради правосуддя.

Джерело: ВРП

Фото: ВРП